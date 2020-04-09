İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 683 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede salgın nedeniyle vefat edenlerin sayısı 15 bin 238'e yükseldi.

09.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:18

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, Kovid-19 hastalarındaki günlük ölüm artış hızında son iki gündür tespit edilen hafif yükselişin bugün itibarıyla tekrar inişe geçtiği görüldü.

683 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte Kovid-19 hastalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 683 artarak 15 bin 238'e çıktı. Virüsten kaynaklanan ölüm sayılarındaki artış 2 Nisan'da 950 ile zirve yaptıktan sonra 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da 809, 5 Nisan'da 674, 6 Nisan'da 637, 7 Nisan'da 743 ve 8 Nisan'da 757 olarak açıklanmıştı. Vaka sayısı ise 5 bin 756 artışla toplamda 152 bin 446 oldu. Kovid-19 hastalarından taburcu olanların sayısı da 4 bin 144 artışla 52 bin 165'e çıktı.

Koronavirüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı 214 artışla 5 bin 800'e çıktı. Kentte vaka sayısı da 1427 artışla 43 bin 877 olarak açıklandı.

BAŞBAKAN SANCHEZ MECLİS'TE KONUŞTU

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olağanüstü halin uzatılması için Meclisteki genel oturumda yaptığı konuşmada, bu istatistiklere atıfta bulunarak, "Salgının, kontrol altına alınmasına başlandı. Başlarda yüzde 22'lerde olan vaka sayısındaki artış oranı şimdi ortalama yüzde 4'lere düştü." dedi.

Sanchez ayrıca "virüse karşı bir aşı bulunana kadar dünyanın tam olarak normale dönemeyeceğini" vurguladı. Kovid-19'u yenmek için ülkedeki tüm siyasi partilerden "birlik ve sadakat" isteyen Sanchez, "Önceliğimizin, bu salgında başlangıç noktasına dönmemek, rahatlamamak ve kendimizi korumayı sürdürmek olduğu açıktır. Tünelden çıkmak için bu yeni çabayı göstermek zorundayız." şeklinde konuştu.

Mecliste yapılacak oylamayla, ülkede Kovid-19'la mücadele için 14 Mart'ta yürürlüğe giren olağanüstü halin 25 Nisan gece yarısına kadar uzatılması öngörülüyor.

İRAN'DA 117 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 1634 olduğunu duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 110'a çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının 66 bin 220'ye ulaştığını bildirdi.

Cihanpur ayrıca hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 918'inin durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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