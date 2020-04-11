İspanya'da Kovid-19 nedeniyle günlük ölüm sayılarında düşüş devam ediyor
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Sağlık Bakanlığı, İspanya, Fransa, Güncel

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle günlük ölüm sayılarında düşüş devam ediyor

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e çıktı.

11.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:30
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle günlük ölüm sayılarında düşüş devam ediyor

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, Kovid-19 nedeniyle dün 605 olan günlük ölüm sayısı, bugün 510'a geriledi.

Ülkede Kovid-19 hastalarındaki günlük ölüm sayılarında 23 Mart'tan bu yana en düşük artış kaydedildi. Salgında hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı ise bugün itibariyle 16 bin 353'e ulaştı.

Virüsten kaynaklanan ölüm sayılarındaki artış 23 Mart'ta 462, 24 Mart'ta 514, 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da 809, 5 Nisan'da 674, 6 Nisan'da 637, 7 Nisan'da 743, 8 Nisan'da 757, 9 Nisan'da 683, 10 Nisan'da 605 olarak açıklanmıştı.

Diğer yandan vaka sayısı ise 4 bin 830 artışla 161 bin 852 oldu.

Ayrıca Kovid-19 hastalarından taburcu olanların toplam sayısının 3 bin 441 artışla 59 bin 109'a çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı 112 artışla 6 bin 84'e çıktı.

Kentte vaka sayısı da 1066 artarak 45 bin 849 oldu.

Madrid'in ardından İspanya'da Kovid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Katalonya özerk yönetiminde hayatlarını kaybedenlerin sayısının da 3 bin 331 olduğu belirtildi.

Fransa ve Portekiz sınırlarında kontrollere devam

Bu arada İspanya hükümeti, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında 26 Nisan'a kadar uzattığı olağanüstü halden dolayı kara sınırının olduğu Portekiz ve Fransa'daki sınır noktası kontrollerin 14 gün daha devam edeceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 17 Mart'ta başlanan Fransa ve Portekiz sınırlarındaki kontroller kapsamında sadece İspanyol vatandaşlarının, sınır bölgesi çalışanlarının ve ikameti olanların ülkeye girişe izin veriliyor.

Sınırdaki yasak, ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak ve tedarik zincirini korumak için ticari malların taşınmasını kapsamıyor.

İspanya'da bazı iş kollarında pazartesi günü iş başı yapılacak

Hükümet, ülke ekonomisinin Kovid-19 salgınından en az şekilde zarar görmesini sağlamak için 13 Nisan pazartesi gününden itibaren endüstrideki bazı iş kollarının, iki haftalık aradan sonra tekrardan çalışmasına izin verecek.

Ayrıca çalışanlara sokakta ve iş yerlerinde maske kullanmasını tavsiye eden Sağlık Bakanlığı, metro, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında bedava maske dağıtılması uygulamasına başlanacağını açıkladı.

Kaynak: AA

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