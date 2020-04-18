İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayı 20 bini geçti İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 565 artarak toplamda 20 bin 43'e yükseldi.

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 565 artarak toplamda 20 bin 43'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 585 olan ölü sayısındaki günlük artışın, bugün biraz azalarak 565'e gerilediği görüldü.

Buna göre, Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 20 bin 43'e yükseldi.

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 3 bin 658 artışla toplamda 191 bin 726 oldu.

Kovid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 1699 artışla 74 bin 662'ye çıktı.

Bakanlık verileri özerk yönetiminkilerle çelişiyor

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı ile İspanya'daki özerk yönetimlerin verileri arasındaki farklılıklar bugün de devam etti.

Bakanlığın verilerine göre, ülkede virüsten en fazla etkilenen Madrid'de hayatını kaybedenlerin sayısı düne nazaran 125 artışla toplam 7 bin 132 olurken, vaka sayısı da 8 bin 597 olarak açıklandı.

Ancak Madrid Özerk Yönetim Başkanı İgnacio Aguado, bölgesinde gerçek ölü sayısının 10 binin üzerinde olduğunu savundu.

Aynı şekilde Katalonya özerk yönetimi de Sağlık Bakanlığının duyurduğundan daha fazla ölü ve vaka sayısı açıkladı.

"Virüs kışın geri gelebilir"

Öte yandan Kovid-19'a karşı yürütülen sağlık sektöründeki çalışmalara başkanlık eden Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, basın toplantısında, aşı bulunmadan salgının İspanya'da tamamen sona erip eremeyeceğiyle ilgili bir soruya "çok düşük bir olasılık" cevabını verdi.

Simon, "Virüsü ortadan kaldırabileceğimizi düşünmek çok zor. Büyük ihtimalle gelecek kış tekrar ortaya çıkabilir." dedi.

Eğlence ve hizmet sektörünün yıl sonunda önce açılması öngörülmüyor

Bu arada İspanya'da bazı bakanlar ve özerk yönetim başkanları, basına yaptıkları açıklamalarda, Kovid-19 nedeniyle özellikle turizm, kültür ve eğlence sektörünün bu yıl sonuna kadar aktif duruma geçmesinin beklenmediğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, iş dünyasında iki aşamalı bir normale dönüş planı üzerinde çalıştıklarını, ilk olarak üretim sektörünün işbaşı yapmasının garanti edileceğini bildirdi.

Diaz, otel, restoran ve kafeteryaların açılmasının yıl sonunu bulabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA