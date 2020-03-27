İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde en yüksek artış gerçekleşti
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İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde en yüksek artış gerçekleşti

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar kayda geçen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 769 artışla 4 bin 858'e çıktı.

27.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:58
İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde en yüksek artış gerçekleşti

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar kayda geçen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 769 artışla 4 bin 858'e çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655 olan Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı bugün 769 oldu.

İtalya'nın ardından Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke İspanya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibarıyla 4 bin 858'e ulaştı.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda, 24 saat içindeki ölümlerde dünyada bu zamana kadarki en yüksek rakam, 21 Mart'ta 793 kaybın yaşandığı İtalya'da kaydedilmişti.

Son 24 saatte 769 ölümün yaşandığı İspanya, bu konuda ikinci en yüksek sayıya ulaşan ülke oldu.

Vaka sayısı ise son 24 saatte 7 bin 871 artarak 64 bin 59'a yükseldi.

Bu hastalardan, 4 bin 165'i (düne göre 486 artış) yoğun bakımda olmak üzere 36 binden fazlasının hastanede, geri kalanının da evde tedavi gördüğü açıklandı.

Taburcu edilen hastaların sayısının da yaklaşık 2 bin artarak 9 bini geçtiği kaydedildi.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 322 artışla 2 bin 412'ye yükseldi. Kentte vaka sayısı da 2 bin 77 artışla 19 bin 243'e çıktı.

Salgın Madrid'in ardından en yaygın Katalonya (880 ölü, 12 bin 940 vaka) ve Castilla y La Mancha (367 ölü, 3 bin 934 vaka) ve Castilla y Leon (252 ölü ve 4 bin 132 vaka) özerk bölgelerinde görülüyor.

Öte yandan başkent Madrid'de bu zamana kadar Kovid-19 nedeniyle yaşlı bakımevlerinde kalanlardan hayatını kaybedenlerin sayısının bin 65 olduğu bildirilirken, bunlardan 305'nin hastanede, 760'ının da bakımevinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Mevcut durumda Kovid-19 teşhisiyle yaşlı bakımevlerinde kalanlardan 388 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 14 bin 894'ünün de karantinada tutulduğu kaydedildi.

Bu arada Kovid-19 salgını İspanya'da ilk kez bir polisin ölümüne neden oldu.

Katalonya özerk yönetimde yaşayan 57 yaşındaki bir polis memuru virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ayrıca ülkede ciddi tartışmaya neden olan, Sağlık Bakanlığının aldığı güvenli sonuç vermediği ileri sürülen Kovid-19 hızlı tanı kitlerinin sayısının 50 bin olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, Çin malı olan söz konusu kitlerin değiştirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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