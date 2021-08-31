İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı yaz döneminin en yüksek seviyesine ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı yaz döneminin en yüksek seviyesine ulaştı

İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı yaz döneminin en yüksek seviyesine ulaştı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 194 kişi hayatını kaybederken, bunun, yaz döneminde şimdiye kadar açıklanan en yüksek günlük ölüm sayısı olduğu görüldü.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 194 kişi hayatını kaybederken, bunun, yaz döneminde şimdiye kadar açıklanan en yüksek günlük ölüm sayısı olduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son 24 saatte 194 artışla toplam can kaybı 84 bin 340'a, vaka sayısı da 7 bin 767 artışla 4 milyon 855 bin 65 kişiye ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 ile bağlantılı olarak yeni vaka sayılarında ve hastanelerdeki yoğunlukta düşüşler devam etmesine rağmen günlük ölüm sayısında yükseliş olması dikkati çekti.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısı 233'e, dün 7 bin 114 olan hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısı da 6 bin 806'ya geriledi.

İspanya'da nüfusun yüzde 69,5'inde Kovid-19 aşılama süreci tamamlandı.

Bu arada Sağlık Bakanı Carolina Darias, mecliste yaptığı konuşmada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 88'inin delta varyantı olduğu bilgisini de paylaştı.

İspanya'nın yeni vaka sayılarında düşüşe geçtiğine vurgu yapan Darias, yine de salgın devam ettiği sürece bununla yaşamayı bilmek gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Derya Şensoy Ferhan Şensoy Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Cristiano Ali Öztürk Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı yaz döneminin en yüksek seviyesine ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 20:07:11. #1.14#

title