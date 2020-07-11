İspanya'da Kovid-19 döneminde ilk yerel seçimler Bask ve Galisya'da yapılacak
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İspanya'da Kovid-19 döneminde ilk yerel seçimler Bask ve Galisya'da yapılacak

İspanya'nın kuzeyindeki iki sanayi bölgesi olan Galisya ve Bask özerk yönetimlerinde yarın yapılacak yerel parlamento seçimleri öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel önlemler alındı.

İspanya'da Kovid-19 döneminde ilk yerel seçimler Bask ve Galisya'da yapılacak
11.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:41

İspanya'nın kuzeyindeki iki sanayi bölgesi olan Galisya ve Bask özerk yönetimlerinde yarın yapılacak yerel parlamento seçimleri öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel önlemler alındı.

Yüksek Seçim Kurulu, iki özerk yönetimde Kovid-19 testi pozitif çıkanların pazar günkü oylamada sandığa gitmesini yasakladı.

Ülkede ilk kez alınan bu tip bir kararın yasallığı tartışma konusu olurken, bu yasağın kontrolünün nasıl sağlanacağına ilişkin de net bir açıklama yapılmadı.

Son verilere göre Bask ve Galisya'da 500 kadar yeni Kovid-19 vakası bulunuyor.

Normal şartlarda mart ayında yapılması öngörülen Bask ve Galisya seçimleri, Kovid-19 salgınının ülkede zirve yaptığı bir döneme denk geldiği için 12 Temmuz'a ertelenmişti.

Öte yandan Galisya bölgesindeki Lugo kentine bağlı olan 70 bin nüfuslu A Marina ilçesinde vakalardaki artış nedeniyle geçen hafta ilan edilen karantina kararı bugün kaldırıldı.

Beklenti mevcut yönetimin kazanması

Diğer yandan şimdiye kadar yapılan tüm anketlerde, Galisya ve Bask bölgelerinde mevcut yerel iktidar partilerinin seçimlerden güçlenerek çıkacağı değerlendiriliyor.

Galisya'da merkez sağ görüşlü ve İspanyol milliyetçiliğiyle bilinen Halk Partisinin (PP) adayı Alberto Nunez Fejioo'nun 2009'dan bu yana yürüttüğü Galisya özerk hükümet başkanlığı görevini devam ettirmesi bekleniyor.

PP, 1990 yılından bu yana Galisya bölgesindeki yerel parlamento seçimlerinden birinci parti olarak çıkıyor.

Aynı şekilde 1990'dan bu yana Bask bölgesinde yerel parlamento seçimlerini kazanan Bask Milliyetçi Partisinin (PNV) de pazar günkü seçimlerden galip çıkacağı, 2012'den beri Bask özerk hükümet başkanı olan İnigo Urkullu'nun görevinde kalacağı tahmin ediliyor.

İspanya'da ocak ayından bu yana merkezi hükümette iktidarda olan, Kovid-19'a karşı sert kararlar almak zorunda kalan Sosyalist İşçi Partisi (POSE) ve Unidas Podemos'un, özerk yönetimlerdeki seçimlerden çok düşük oy almalarının ülkede yeni bir siyasi tartışmayı başlatabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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