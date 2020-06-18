İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 52 kişi öldü İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada hayatlarını kaybedenlerin sayısının 52 olduğunu açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada hayatlarını kaybedenlerin sayısının 52 olduğunu açıkladı. Bakanlık, geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürdüğü Kovid-19 salgınıyla ilgili haftalık ölü ve günlük vaka sayılarını güncelledi. Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısını 7 Haziran'dan bu yana 27 bin 136'da tutarak güncellemeyen Sağlık Bakanlığı, haftalık ölü sayısının 52 olduğunu bildirdi. Bakanlık, dünkü verilerinde, son 7 günde Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının 30 olduğunu açıklamıştı. Ayrıca son 24 saatte 143 artan vaka sayısının, toplamda 245 bin 268'e yükseldiği bilgisi verildi. Kovid-19'dan dolayı 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin uygulanacağı İspanya'nın yüzde 75'i, kademeli normalleşme süreci kapsamında son aşamada bulunuyor. Portekiz'deki durum Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1524'e çıktığını açıkladı. Son 24 saatte 417 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 38 bin 89 olduğu bildirildi. Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 10 olarak verildi. Kaynak: AA