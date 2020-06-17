İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 30 kişi öldü
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İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 30 kişi öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada hayatlarını kaybedenlerin sayısının 30 olduğunu açıkladı.

İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 30 kişi öldü
17.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:58

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada hayatlarını kaybedenlerin sayısının 30 olduğunu açıkladı.

Bakanlık, geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürdüğü Kovid-19 salgınıyla ilgili haftalık ölü ve günlük vaka sayılarını güncelledi. Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısını 7 Haziran'dan bu yana 27 bin 136'da tutarak güncellemeyen Sağlık Bakanlığı, haftalık ölü sayısının 30 olduğunu bildirdi.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 141 artan vaka sayısının, toplamda 244 bin 683'e yükseldiği bilgisi verildi.

Bakanlık, dün açıkladığı verilerde, haftalık ölü sayısını 25, günlük vaka sayısını da 76 olarak duyurmuştu.

Kovid-19'dan dolayı 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin uygulanacağı İspanya'nın yaklaşık yüzde 75'i, kademeli normalleşme süreci kapsamında son aşamada bulunuyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1523'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 336 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 37 bin 672 olduğu bildirildi.

Portekiz'de son haftalarda yeni vakaların yüzde 90'ından fazlası başkent Lizbon ve çevresinde çıkıyor.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 580 olarak verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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