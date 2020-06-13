İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 27 kişi öldü
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İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 27 kişi öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada hayatlarını kaybedenlerin sayısının 27 olduğunu açıkladı.

İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 27 kişi öldü
13.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:45

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada hayatlarını kaybedenlerin sayısının 27 olduğunu açıkladı.

Bakanlık, geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürdüğü Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Sağlık Bakanlığı dün 25 olarak açıkladığı Kovid-19 kaynaklı haftalık ölü sayısını bugün 27'ye çıkartsa da, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısını son altı gündür değiştirmeyerek 27 bin 136'da bıraktı.

Verilere göre son bir haftada ülke genelindeki 17 özerk yönetimin 7'sinde Kovid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmediği, en fazla ölümün ise Madrid (7), Asturias (5) ve Castilla y Leon (5) özerk bölgelerinde olduğu bildirildi.

Ayrıca, PCR testlerine göre son 24 saatte 130 artan vaka sayısının toplamda 243 bin 605'e yükseldiği bilgisi verildi.

İspanya, İngiltere'nin arkasından Avrupa'da en fazla Kovid-19 vakasının olduğu ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Kademeli normalleşme süreci

Kovid-19'un sosyo-ekonomik etkisini en aza indirmek için 4 Mayıs'ta başlatılan ve dört aşamalı olan kademeli normalleşme sürecinde, 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülkenin yaklaşık yüzde 75'inin (31,3 milyon kişi) son aşamada olacağı açıklanmıştı.

Kademeli normalleşmeyi tamamlayan yerler için Kovid-19 aşısı bulunana kadar geçerli olacak "yeni normallik" adlı sürece ise 15 Haziran'da sadece ülkenin kuzeybatısındaki Galisya (2,7 milyon kişi) özerk yönetimi geçecek.

Salgının en yoğun görüldüğü ve toplamda 12 milyon kişinin yaşadığı Madrid, Barselona, Lleida, Salamanca, Avila, Segovia ve Soria kentleri bir hafta daha üçüncü aşamada kalmaya devam edecek.

Hükümet, 21 Haziran'da olağanüstü halin sona ermesiyle birlikte yeni normallik kapsamında 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruma ve kamusal alanlarda maske kullanma zorunluluğunun devam edeceğini, kurallara uymayanlara 100 avroya kadar para cezası kesileceğini duyurmuştu.

Ülke içinde şehirler arası serbest dolaşımı 22 Haziran'da başlatacak İspanya, yabancı turistleri de 1 Temmuz'dan itibaren kabul edecek.

İspanya, pazartesiden itibaren sadece Portekiz ile kuzey kara sınırı açıp, turizmde pilot bölge olarak seçilen Balear Adalarına Alman turist gelmesine izin verecek.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1512'ye çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 283 yeni vaka tespit edildiği ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 36 bin 463'e yükseldiği bildirildi.

Portekiz'de son haftalarda yeni vakaların yüzde 90'ından fazlası başkent Lizbon ve çevresinde çıkıyor.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 438 olarak verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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