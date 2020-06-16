İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 25 kişi öldü
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İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 25 kişi öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısının 25 olduğunu açıkladı.

İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 25 kişi öldü
16.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:44

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısının 25 olduğunu açıkladı.

Bakanlık, geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürdüğü Kovid-19 salgınıyla ilgili haftalık ölü ve günlük vaka sayılarını güncelledi.

Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısını 7 Haziran'dan bu yana 27 bin 136'da tutarak güncellemeyen Sağlık Bakanlığı, haftalık ölü sayısının ise 25 olduğunu bildirdi.

PCR testlerine göre, son 24 saatte 76 artan vaka sayısının, toplamda 244 bin 328'e yükseldiği bilgisi verildi.

Yeni vakaların çoğunluğunun, salgının en yaygın görüldüğü Madrid ve Katalonya özerk yönetimlerinde olduğu görüldü.

Kovid-19 nedeniyle 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin (OHAL) uygulanacağı İspanya'nın yaklaşık yüzde 75'i, kademeli normalleşme süreci kapsamında son aşamada bulunuyor.

Portekiz'deki son durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1522'ye çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 300 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 37 bin 336'ya çıktığı bildirildi.

Portekiz'de son haftalarda yeni vakaların yüzde 90'ından fazlası, başkent Lizbon ve çevresinde çıkıyor.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısının 23 bin 212'ye çıktığı, mevcut durumda 71'i yoğun bakımda olmak üzere 423 hastanın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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