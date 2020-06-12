İspanya'da Kovid-19'dan son 5 gündür yeni ölüm rapor edilmiyor
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İspanya'da Kovid-19'dan son 5 gündür yeni ölüm rapor edilmiyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı art arda 5. gündür yeni ölüm rapor etmeyerek salgından hayatını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 136'da bıraktı.

İspanya'da Kovid-19'dan son 5 gündür yeni ölüm rapor edilmiyor
12.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:00

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı art arda 5. gündür yeni ölüm rapor etmeyerek salgından hayatını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 136'da bıraktı.

Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Son iki haftadır Kovid-19 kaynaklı geçmiş verileri revize eden ve değiştirdiği kriterlerle ölü sayısını haftalık açıklayan Sağlık Bakanlığı, virüsün şimdiye kadar neden olduğu toplam ölü sayısını son 5 gündür değiştirmedi. Güncellenen verilerde, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 136'da bırakılarak haftalık ölü sayısının ise 25 olduğu bilgisi paylaşıldı. Vaka sayısının son 24 saatte 155 arttığı ve toplamda 243 bin 209'a yükseldiği kaydedildi.

Kademeli normalleşme süreci

Diğer yandan hükümet, Kovid-19'un sosyo-ekonomik etkisini en aza indirmek için 4 Mayıs'ta başlattığı 4 aşamalı kademeli normalleşme sürecini devam ettiriyor. 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülkenin yaklaşık yüzde 75'inin (31,3 milyon kişi) normalleşme sürecinde son aşamada olacağı bildirildi.

Kovid-19 aşısı bulunana kadar geçerli olacak "yeni normallik" adlı sürece ise 15 Haziran'da sadece ülkenin kuzeybatısındaki Galisya (2,7 milyon kişi) özerk yönetiminin geçeceği kaydedildi.

Salgının en yoğun görüldüğü ve toplamda 12 milyon kişinin yaşadığı Madrid, Barselona, Lleida, Salamanca, Avila, Segovia ve Soria kentlerinin ise üçüncü aşamada kalmaya devam edeceği ifade edildi. Bu kentlerin 22 Haziran'dan itibaren son aşamaya geçmesi ve ülke genelinde kademeli normalleşme sürecinin tamamlanması öngörülüyor.

Hükümet yetkilileri, 21 Haziran'da olağanüstü halin sona ermesiyle yeni normallik kapsamında 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruma ve kamusal alanlarda maske kullanma zorunluluğunun devam etmesi kararını almıştı. Bu kurallara uymayanlara 100 avroya kadar para cezası kesilecek.

Ülke içinde şehirler arası serbest dolaşımı 22 Haziran'da başlatacak İspanya, yabancı turistleri de 1 Temmuz'dan itibaren kabul edecek.

İspanya, gelecek hafta başından itibaren sadece Portekiz ile kuzey kara sınırı açıp, turizmde pilot bölge olarak seçilen Balear adalarına Alman turist gelmesine izin verecek

Kovid-19 aşısı için AB'den Ön Satın Alma Anlaşması girişimi

Bu arada Avrupa Birliği (AB) Sağlık Bakanlarının video konferans sistemiyle yaptığı gayriresmi toplantı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Salvador İlla, şöyle konuştu:

"İspanya, AB'nin Kovid-19'a karşı aşılar için Ön Satın Alma Anlaşması'na destek vermektedir. Mümkün olan en kısa sürede bir veya daha fazla aşıya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz, olası ikinci dalganın etkisini en aza indirmek ve normalliğe geri dönmek için aciliyet arz etmektedir. Araştırma aşamasında devam eden aşıların satın alınmasının tam bir şeffaflık içinde yapılması ve adil dağıtımının sağlanması garanti edilmelidir."

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1505'e çıktığını açıkladı. Ülkede son 24 saatte 270 yeni vaka tespit edildiği ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 36 bin 180'e yükseldiği bildirildi.

Portekiz'de son haftalarda yeni vakaların yüzde 90'ından fazlası başkent Lizbon ve çevresinde çıkıyor. Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 198 artışla 22 bin 200 olarak verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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