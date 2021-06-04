İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 97 kişi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 97 kişi yaşamını yitirdi

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 97 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 97 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 975 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 97 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 975 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 117'ye kadar geriledi.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 97 artışla toplam can kaybı sayısı 80 bin 196'ya, 4 bin 975 artışla toplam vaka sayısı da 3 milyon 697 bin 987'e ulaştı.

İspanya'da salgından kaynaklanan ölümlerin son iki gündür artışta olması ve yeni vaka sayılarının 4 binin üzerine çıkması dikkati çekti.

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Kovid-19 aşılama sürecini tamamlayanların sayısı 10 milyonu geçti

Günde 600 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 21,6'sına tekabül eden 10 milyon 257 bin 209 kişinin aşılama süreci tamamlandı.

En az bir doz aşı olanların sayısının da 19 milyonu (nüfusun yüzde 40,1'i) geçtiği bildirildi.

Aşılama çalışmaları hastanelerin yanı sıra, aralarında Nou Camp (Barselona), Wanda Metropolitano (Madrid), La Cartuja (Sevilya), Anoeta (San Sebastian) gibi önemli stadyumların da olduğu spor ve konser alanlarında da devam ediyor.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağını öne sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Adnan Menderes İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Burak Özçivit Demet Özdemir
Spor Ali Koç Gervinho Sergen Yalçın Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 97 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 20:30:18. #1.15#

title