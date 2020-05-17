İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 87 kişi öldü
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İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 87 kişi öldü

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 27 bin 650'ye çıktı.

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 87 kişi öldü
17.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:38

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 27 bin 650'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 102 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün 87'ye düştü.

Bu, İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde 12 Mart'tan bu yana açıklanan en düşük sayı olarak dikkati çekti.

Ayrıca olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği 14 Mart'tan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayıları ilk defa 100'ün altına inerken, en yüksek ölüm sayısı 950 ile 2 Nisan'da açıklanmıştı.

Bakanlık son verilerin ardından virüsten ölenlerin toplam sayısını 27 bin 650 olarak duyurdu.

Diğer yandan, PCR testlerine göre toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 421 artışla 231 bin 119 olduğu bildirildi.

Yeni vakalardan 28'i acil servis olmak üzere 327'sinin hastaneye yatırıldığı bilgisi verildi.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşenlerin sayısı da 147 bini geçti.

İspanya'da kademeli normalleşme süreci

Bu arada Kovid-19'un ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için dört aşamalı olarak hükümetin belirlediği ve 4 Mayıs'ta uygulamaya başlanan kademeli normalleşme sürecinde ikinci aşamaya (1. seviye) geçen yerlerin 18 Mayıs Pazartesi günü artırılacağı bildirildi.

Başbakan Pedro Sanchez ve Sağlık Bakanı Salvador İlla, 11 Mayıs'ta İspanya'nın yüzde 51'i ikinci aşamaya geçerken, 18 Mayıs'ta bu oranın yüzde 70'e çıkarılacağını duyurdu.

Salgının en fazla görüldüğü kentlerden Madrid ve Barselona, ilk aşamada (0 seviyesi) kalmaya devam etti.

OHAL kapsamında çocuklara ve yaşlılara sadece belirli saatlerde sokağa çıkma izni veren hükümet, 18 Mayıs'tan itibaren bazı kuralları gevşeten değişiklikler yaptı.

İspanya'da üçüncü aşamaya (2. seviye) geçmesine izin verilen yerler ise sadece ülkenin turistik bölgelerinden Kanarya ve Balear adalarının özerk yönetimlerindeki 4 ada (La Gomera, Formentera, El Hierro, La Graciosa) oldu.

Bu adalarda, açık alanda sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklere veya düğünlere kısıtlı katılımla izin verilecek.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, dört aşamalı kademeli normalleşme sürecinin haziran ayı sonunda tüm ülkede tamamlanmış olmasını planlarken, 24 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü hali de bu kapsamda bir ay daha uzatmak istiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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