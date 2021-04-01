İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti
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İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 bin 41 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

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İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 bin 41 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgında can kaybı, dünden bugüne 82 artışla 75 bin 541'e yükseldi.

Ülkede 7 bin 41 yeni vaka tespit edilerek, Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 291 bin 394'e çıktı.

Ülke genelinde son bir haftadır yükselişe geçtiği gözlenen yeni vakalardaki artış devam ederek, her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı bugün 154'e çıktı.

Öte yandan İspanya'daki 17 özerk yönetimden Cantabria ve Endülüs'ün, Paskalya tatilini gerekçe göstererek Kovid-19 günlük vaka ve can kaybı verilerini göndermediği belirtildi.

Salgın sebebiyle 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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