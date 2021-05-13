İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 701 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 701 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı, son iki haftadır devam eden düşüşle 166'ya geriledi.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 73 ölümle toplam can kaybı 79 bin 281'e, vaka sayısı da 3 milyon 598 bin 452'ye ulaştı.

Salgının en yoğun görüldüğü yerler, Bask ve Madrid özerk yönetimleri olmaya devam etti.

Bakanlık, mevcut durumda 7 bin 375 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 1931'inin yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 38 oranı ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Kovid-19'dan dolayı yaklaşık 7 aydır ülke genelinde uygulanan serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını öngören olağanüstü hal 9 Mayıs'ta sonlandırılmıştı.

Öte yandan, ülkede futbol ve basketbol liglerinde sezonun son haftalarındaki maçlara az sayıda seyirci alınacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Antony Blinken Mustafa Şentop
Magazin Beren Saat Cansu Dere Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 19:51:18. #1.16#

title