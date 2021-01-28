İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 515 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 515 kişi hayatını kaybetti

28.01.2021 22:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:04
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 515 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı can kaybının son 24 saatte 515 artarak 57 bin 806'ya çıktığı açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı can kaybının son 24 saatte 515 artarak 57 bin 806'ya çıktığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre dünden bugüne 34 bin 899 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 705 bin 1'e ulaştı.

İspanya genelinde ortalama her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 890 olurken, bu rakam, Avrupa Birliği'nin riskli bölge olarak tanımladığı kriterlerin neredeyse 4 katına denk geliyor.

Hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde yatak doluluk oranının yüzde 42'ye çıktığı bilgisi de paylaşıldı.

Bu arada İspanya'da cezaevlerindeki tutuklular arasında son 15 günde tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının iki kat arttığı duyuruldu.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler sıkılaştırılıyor.

Gece sokağa çıkma yasağının başlamasını erkene alan çok sayıda yerel yönetim, salgının yoğun olduğu yerlerde serbest dolaşım kısıtlamalarına devam ediyor.

Bazı özerk yönetimler bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapatırken, bazıları da çalışma saatlerine kısıtlama getiriyor.

Ayrıca aile veya arkadaş grupları arasında en fazla toplanma sayısı bölgelere göre değişiklik göstererek 4 veya 2'ye indirilirken, Galisya'da aynı evde yaşayanlar dışında bir araya gelinmesine yasak getirdi.

Diğer yandan İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan Kovid-19 aşılaması, tedarikte yaşanan gecikmelerden dolayı oldukça yavaşlasa da şu ana kadar aşı olanların sayısı 1 milyon 400 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Muharrem İnce Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Cemal Hünal İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Okan Buruk Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Bursa Kavga Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 515 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 22:06:58. #1.14#
title