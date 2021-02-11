İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 513 kişi hayatını kaybetti
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İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 513 kişi hayatını kaybetti

11.02.2021 20:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:44
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 513 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 513 kişinin hayatını kaybettiği, 17 bin 853 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 513 kişinin hayatını kaybettiği, 17 bin 853 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünden bugüne 513 artışla Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 64 bin 217'ye yükseldi.

Toplam vaka sayısı 17 bin 853 artışla 3 milyon 41 bin 454'e ulaştı.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı ortalaması düşüş trendini sürdürerek, iki hafta önce 890 iken, bugün itibarıyla 540'a geriledi.

İspanya'da şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi birinci doz, 900 bin kişi de ikinci doz Kovid-19 aşısı oldu.

Salgına karşı 25 Ekim 2020'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başından itibaren kademeli olarak genişletilmişti.

Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının başlaması erkene alınırken, salgının yoğun olduğu yerlerde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları da artırıldı.

Bazı özerk yönetimler, bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapatma, bazıları ise çalışma saatlerine kısıtlama önlemleri uygulasa da ekonomik kaygılar nedeniyle bu tedbirler zaman zaman gevşetiliyor.

Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 167 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 480 yeni vaka tespit edildi.

Salgından ölenlerin sayısı 14 bin 885'e, toplam vaka sayısı 778 bin 369'a çıktı.

Portekiz'de parlamentonun bugün verdiği onayla, 1 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında, sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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