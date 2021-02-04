İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 432 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 432 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 960 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 432 artışla 60 bin 802'ye çıktı.

Ülkede toplam vaka sayısı da son 24 saatte 29 bin 960 artarak 2 milyon 913 bin 425'e ulaştı.

Avrupa'da salgının en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya, yüksek yeni vaka ve can kayıpları açıklamasına karşın ocak başından bu yana uyguladığı tedbirlerden olumlu sonuç almaya başladı.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı ortalaması düşüş trendine devam ederek, iki hafta önce 890'larda iken bugün itibarıyla 783'e geriledi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, basına yaptığı değerlendirmede, "Vaka sayıları çok yüksek, bizim tahminlerimizin çok üzerinde. Düne nazaran düşüş olduğu ve eğrinin aşağı yönlü gittiği doğru ama salgınla ilgili ülkedeki mevcut durum çok çok kötü. Hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 hastalarının yatak doluluk oranı ülke genelinde yüzde 40." dedi.

Kovid-19 salgınına karşı 25 Ekim 2020'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak başından kademeli olarak genişletilmişti.

Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının başlaması erkene alınırken, salgının yoğun olduğu yerlerde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları da artırıldı.

Bazı özerk yönetimler bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapatma bazıları da çalışma saatlerine kısıtlama önlemleri uygulasa da ekonomik kaygılardan dolayı bu önlemlerin zaman zaman gevşetildiği görülüyor.

Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 225 kişi hayatını kaybetti ve 7 bin 914 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 13 bin 482'ye çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı da 748 bin 858'e ulaştı.

Ülkede devam eden OHAL kapsamında, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Portekiz hükümeti ticari ve istisnai durumlar dışında 10 Şubat'a kadar sınırlarını kapatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli