İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti
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İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 36 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin 142 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 36 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin 142 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 108 oldu.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 36 artışla toplam can kaybı 80 bin 501'e, vaka sayısı da 4 bin 142 artarak 3 milyon 733 bin 600'e ulaştı.

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmış ve normalleşme adımlarını hızlandırmıştı.

Kovid-19 aşılamasında günlük dozda rekor kırıldı

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlandırıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 25,8'inde (12 milyon 250 bin 2 kişi) aşılama süreci tamamlanırken en az bir doz aşı olanların sayısı nüfusun yüzde 44,2'sini (20 milyon 900 bin) geçti.

Bakanlık, son 24 saatte 654 bin 232 doz aşı yapıldığını ve bunun şimdiye kadar bir günde yapılan en yüksek doz olduğunu duyurdu.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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