İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 320 kişi hayatını kaybetti
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İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 320 kişi hayatını kaybetti

24.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:06
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 320 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 320 kişinin hayatını kaybettiği, 7 bin 26 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 320 kişinin hayatını kaybettiği, 7 bin 26 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgında toplam can kaybı 74 bin 64'e, vaka sayısı ise 3 milyon 241 bin 345'e çıktı.

Kovid-19'dan son 24 saatte 320 kişi öldü.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti ve 575 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 818 bin 787'ye, can kaybı da 16 bin 805'e çıktı.

OHAL'in 31 Mart'a kadar uzatıldığı, sınırların kapatılması ve serbest dolaşım kısıtlamalarının devam ettiği Portekiz'de uygulanan diğer önlemler, yeni vaka ve can kayıplarındaki düşüşten dolayı 15 Mart'tan itibaren gevşetilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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