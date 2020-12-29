İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 320 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 320 kişi öldü

29.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 29.12.2020 22:00
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 320 kişi öldü

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 320 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 89 yeni vaka tespit edildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 320 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 89 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 320 artışla 50 bin 442'ye çıktı.

Yeni vaka sayılarında artışın gözlendiği İspanya'da salgının başlamasından bu yana tespit edilen vakalar 1 milyon 893 bin 502"ye ulaştı.

Aşı olan hemşirede Kovid-19 çıktı

Bu arada Kovid-19 aşısının 27 Aralık'tan itibaren kullanılmaya başlandığı İspanya'da, ilk aşıların yapıldığı grupta olan Lleida kentindeki bakımevindeki bir hemşirenin pazartesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Aşıdan sadece 24 saat sonra Kovid-19 tespit edilen hemşirenin, protokol gereği ev karantinasına alındığı açıklandı.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bakımevindeki tüm yaşlıların ve çalışanların Kovid-19 aşısı olduklarını hatırlatarak, virüsün aşı olan birine bulaşma riskinin çok düşük olduğunu ifade etti.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 336 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 751'e, toplam vaka sayısı da 400 bin 2'ye çıktı.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mehmet Nuri Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Berk Oktay Yılmaz Erdoğan Murat Dalkılıç Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Güven Yalçın Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Karar Silah Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 320 kişi öldü | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 22:07:43. #1.15#
title