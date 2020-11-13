İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 308 kişi öldü
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İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 308 kişi öldü

13.11.2020 20:51 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:54
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 308 kişi öldü

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 308 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 371 yeni vaka tespit edildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 308 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 371 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, dün 356 olan Kovid-19 vakalarında hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 308'e indi. Bakanlık, son 7 günde 1315 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 40 bin 769'a çıktığını duyurdu. Ayrıca dün 1 milyon 437 bin 220 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 21 bin 371 artışla 1 milyon 458 bin 591'e çıktığı kaydedildi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, 6 özerk yönetimde bar ve restoranların sadece eve sipariş için açık tutulmalar, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

Portekiz'de yeni vakalarda rekor artış

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 69 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 653 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Salgının başlamasından bu yana günlük yeni vaka sayılarında en yüksek artış kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 250'ye, toplam vaka sayısı da 204 bin 664'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilirken halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmamaları isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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