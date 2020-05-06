İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 244 kişi öldü
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İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 244 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 244 kişi öldü
06.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:24

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 244 artarak 25 bin 857'ye çıktı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 244 artarak 25 bin 857'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, son üç gündür 200'ün altında olan günlük ölüm sayısı bugün biraz artarak 244 oldu.

Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 857'ye ulaştı.

PCR testlerine dayanan toplam vaka sayısı da son 24 saatte 996 artışla 220 bin 325'e çıktı.

Diğer yandan Kovid-19'u atlatan kişi sayısı da son 24 saatte 2 bin 516 artışla 126 bin 2 oldu.

Salgının en fazla görüldüğü yer olan Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 46 artışla 8 bin 466'ya çıkarken, hastanede tedavi görenlerin sayısının da 180 artışla 41 bin 31'e ulaştı.

İspanya, Kovid-19 salgınında ölü sayısı bakımında ABD, İngiltere ve İtalya'nın ardından dördüncü, vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci, iyileşen sayısında ise ABD ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

İspanyol meclisi OHAL'in uzatılmasını tartışıyor

Bu arada Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'tan bu yana uygulanan, 9 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü hali (OHAL) uzatmak isteyen sol koalisyon hükümetin tezkeresi bugün mecliste tartışılıyor.

Anayasa gereği en fazla 15 gün süreyle uzatılan OHAL için dördüncü kez meclisin onayını isteyen hükümet, bu kez muhalefet partilerinin desteğini kaybederek, sert eleştiriler aldı.

İlk üç OHAL tezkeresine destek veren ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) bu kez "çekimser" oy kullanarak desteğini geri çektiğini açıkladı.

PP lideri Pablo Casado, hükümetin açıkladığı ve 4 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme süreci takvimi için "Rus ruleti oynuyorsunuz" eleştirisini yaparak, hükümetten 15 gün içinde bir "B planı" beklediklerini söyledi.

Mecliste üçüncü büyük siyasi parti konumundaki aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal da son tezkerede olduğu gibi bugün de "hayır" oyu kullanacaklarını belirtti.

Abascal, "Kovid-19'a karşı dünyada en kötü yönetimi gösterdiği" iddiasıyla hükümetin istifasını istedi.

Başbakan Pedro Sanchez ise kademeli normalleşmeye geçilmesine rağmen tedbiri elden bırakmamak adına OHAL'in gerekliliğini savunarak, "Şu anda OHAL'i uzatmamak büyük bir hata olur ve affedilemez." dedi.

Sanchez ayrıca, kademeli normalleşme sürecinde ülke genelinde birinci seviyeye geçilmesinin öngörüldüğü 11 Mayıs'tan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için ülkede "yas ilan etmeyi" planladıklarını açıkladı.

Mecliste azınlık olarak ocak ayında kurulan koalisyon hükümetinin OHAL'i uzatması için "basit çoğunluk" yeterli oluyor.

Muhalefetteki Vatandaşlar (C's) ve Bask Milliyetçi Partisinin (PNV) açıkladığı destekle mecliste akşam saatlerinde yapılacak oylamayla İspanya'da OHAL'in 24 Mayıs'a kadar uzatılması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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