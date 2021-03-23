İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti

23.03.2021 21:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:22
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 201 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 516 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 201 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 516 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülkede toplam can kaybı 73 bin 744'e, vaka sayısı ise 3 milyon 234 bin 319'a çıktı.

Kovid-19'dan dünden bugüne 201 kişi ölürken, en yüksek can kaybı ve yeni vaka sayısı Madrid'de kaydedilmeye devam etti.

25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Kovid-19'dan son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 434 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Ülkede, salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 818 bin 212'ye, can kaybı da 16 bin 794'e çıktı.

OHAL'in 31 Mart'a kadar uzatıldığı, sınırların kapatılması ve serbest dolaşım kısıtlamalarının devam ettiği Portekiz'de uygulanan diğer önlemler, yeni vaka ve can kayıplarındaki düşüşten dolayı 15 Mart'tan itibaren gevşetilmeye başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Gönül Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 21:23:06. #1.15#
title