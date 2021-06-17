İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 19 kişi öldü
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İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 19 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 19 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin 197 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin 197 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, yeni vaka sayılarındaki düşüş devam ederek, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 96 oldu.

Bu sayı, 12 Ağustos 2020'den bu yana ilk defa dün 100'ün altına düşmüştü.

İspanya'da dünden bugüne kadar kaydedilen 19 artışla can kaybı 80 bin 634'e, vaka sayısı da 4 bin 197 yükselişle 3 milyon 753 bin 228'e ulaştı.

Hükümet, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmış ve normalleşme adımlarını hızlandırmıştı.

Kovid-19 aşılaması hızla devam ediyor

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği İspanya'da nüfusun yüzde 28,7'sinde (13 milyon 641 bin 91 kişi) aşılama süreci tamamlanırken, en az bir doz aşı olanların sayısı 22 milyon 365 bin 104'ü (nüfusun yüzde 45,8'i) buldu.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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