İspanya'da koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 185 kişinin daha ölmesiyle ülkedeki can kaybı 25 bin 613'e çıktı
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İspanya'da koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 185 kişinin daha ölmesiyle ülkedeki can kaybı 25 bin 613'e çıktı

İspanya'da koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 185 kişinin daha ölmesiyle ülkedeki can kaybı 25 bin 613'e çıktı
05.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:10

İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 185 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki toplam can kaybı 25 bin 613'e yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, son 2 gündür 164 olarak açıklanan koronavirüs teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün artarak 185 oldu.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYILARINDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Ölü sayısındaki eğriyi aşağı yönlü döndürmeyi başaran İspanya'da salgında hayatını kaybedenlerin günlük sayısı son 3 gündür 200'ün altında seyrediyor.

Ülkede virüsten ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 613'e ulaştı.

TOPLAM VAKA SAYISI 219 BİN 329'A ULAŞTI

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 867 artışla 219 bin 329'a çıktığını bildirdi.

43 BİN 969 SAĞLIK ÇALIŞANINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Ülkede virüsün bulaştığı sağlık personeli sayısının 43 bin 956 olduğu, bu kişilerden 59'unun yaşamını yitirdiği ve 10 bin kadarının tedavisinin devam ettiği açıklandı.

213 BİN 486 KİŞİ İYİLEŞTİ

Diğer yandan koronavirüs teşhisi konulan hastalarda iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 143 artışla 123 bin 486 oldu.

"İKİNCİ DALGA RİSKİ HALA VAR"

Salgınla ilgili verileri değerlendiren Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, "Ölü ve vaka eğrisinin aşağı yönlü gidişatı hakkında artık pek şüphemiz yok. İyileşen hastaların sayısı her geçen gün yeni vakaların üzerinde çıkıyor. Kademeli normalleşme sürecinde seviye artırılması için bize cesaret veren, olumlu veriler. Ama tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Küçük de olsa salgında ikinci dalga riski hala var." dedi.

9 MAYIS BİTECEK OHAL İÇİN YARIN OYLAMA YAPILACAK

Bu arada koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'tan bu yana uygulanan ve 9 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü hali (OHAL) uygulamak isteyen sol koalisyon hükümeti, bu kez meclisten yeterli desteği bulmakta zorlanıyor.

Mecliste azınlıkta olan hükümet, özellikle ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisini (PP) ikna etmeye çalışırken, OHAL'in şimdiye kadar üç kez uzatılmasına destek veren PP şimdi bazı şartlar öne sürüyor.

OHAL'in uzatılmasıyla ilgili meclisteki oylama yarın yapılacak.

ÜLKEDE NORMALLEŞME SÜRECİ 4 MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI

Aşı bulunmadan tam normalleşmenin olamayacağını her seferinde vurgulayan hükümet, koronavirüs salgınıyla yaşamı öngören ve gevşetilmiş OHAL ile bazı tedbirleri içeren kademeli normalleşme sürecini ülke genelinde 4 Mayıs'ta başlatmıştı.

Ekonomik ve sosyal yaşamı yeniden aktif duruma geçirmek için 4 aşamalı olacağı açıklanan bu sürecin haziran sonunda tamamlanması öngörülüyor.

İspanya'da koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 185 kişinin daha ölmesiyle ülkedeki can kaybı 25 bin 613'e çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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