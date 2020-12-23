İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 178 kişi öldü
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İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 178 kişi öldü

23.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:34
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 178 kişi öldü

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin öldüğü ve 12 bin 386 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin öldüğü ve 12 bin 386 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 178 arttı.

Bakanlık, Kovid-19'dan son 7 günde 648 kişinin hayatını kaybettiğini ve vefat sayısının 49 bin 698'e çıktığını belirtti.

Ayrıca dün 1 milyon 829 bin 903 olarak açıklanan ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 12 bin 386 artışla 1 milyon 842 bin 289'a çıktığı kaydedildi.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vakası tespit edilenlerin sayısının 253'e yükseldiği İspanya, Avrupa Birliği'nin belirlediği kriterlere göre, yaklaşık bir ay sonra yeniden "salgında riskli bölgeler" arasına girdi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Yeni vakalardaki artışlardan dolayı Noel ve yılbaşında tedbirlerin gevşetilmesine yönelik planların çoğu iptal edildi.

İlk aşamada Pfizer-BioNTech aşısını alan İspanya, 27 Aralık'ta ilk aşının kullanılacağını ve üç ay içinde 4,5 milyon doz aşı geleceğini duyurdu.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 89 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 602 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 343'e, vaka sayısı da 383 bin 258'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 7 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocak ayında başlaması ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının tüm halka ücretsiz olacağını ve zorunlu olmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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