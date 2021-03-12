İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti
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İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti

12.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:29
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 173 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 348 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 173 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 348 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgında can kaybı 72 bin 258'e, vaka sayısı ise 3 milyon 183 bin 704'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, merkezi hükümetle koordinasyonlu bir şekilde yerel yönetimlerin aldıkları önlemlerle yeni vaka sayıları ve can kayıpları yüksek seviyelerden aşağıya çekilmişti.

Hükümet, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamalarının Paskalya tatilinin (27 Mart-4 Nisan) sonuna kadar ülke genelinde devam etmesi kararı aldı.

Turizmin önemli bir geçim kaynağı olduğu Balear ve Kanarya adalarında ise serbest dolaşım kısıtlamalarının, Kovid-19 testleri şart koşularak gevşetileceği kaydedildi.

AstraZeneca polemiği

Öte yandan Danimarka, İtalya, Norveç, İzlanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşıları İspanya'da da polemik konusu oldu.

İspanya'daki 17 özerk yönetimden Asturias, Endülüs ve Castilla y Leon özerk yönetimleri, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldıklarını açıklarken, Katalonya da "şüpheli" 2 bin doz AstraZeneca aşısını geri topladığını duyurdu.

Söz konusu aşıları olan öğretmen, polis ve jandarma gibi güvenlik görevlilerinin bazılarında yan etkilerin (Trombosit değerlerinde düşüş, baş ağrısı gibi) görüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanı Carolina Darias ise, AstraZeneca ile aşılamanın olası olumsuz etkilerinin araştırıldığını, bu konuda "sakin ve temkinli hareket edeceklerini" söyledi.

Portekiz'de OHAL 31 Mart'a kadar uzatıldı

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Kovid-19'dan son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 577 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Kovid-19'da günlük can kayıplarında 19 Ekim'den bu yana en düşük sayının açıklandığı ülkede, salgının başlamasından bu yana 16 bin 650 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 813 bin 152'ye çıktı.

Ülkede 31 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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