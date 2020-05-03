İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 164 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 164 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 164 kişi öldü
03.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:58

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artarak 25 bin 264'e yükseldi.

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artarak 25 bin 264'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, ülkede dün 276 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artış bugün 164'e düşerken, bunun 18 Mart'tan bu yana Kovid-19 hastalarında günlük en düşük ölüm artışı olması dikkati çekti.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 25 bin 264'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 838 artışla 217 bin 466'ya çıktığını açıkladı.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı son 24 saatte 1247 artışla 118 bin 902 oldu.

Salgından en fazla etkilenen iki özerk yönetimden, başkent Madrid'de ölü sayısı 8 bin 332'ye, vaka sayısı da 62 bin 205'e çıkarken, Katalonya'da bu sayılar 5 bin 185 ölü ve 50 bin 234 vaka olarak güncellendi.

Ülkede, iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerinde çıkmaya devam etmesinin yanı sıra ölü ve vaka sayısındaki eğrinin aşağı yönlü gidişi salgınla mücadelede umutlandırdı.

Kovid-19'a karşı mücadelede gelen olumlu verilerden dolayı, ülke genelinde dünden itibaren spor yapmak ve dolaşmak için belirli saat aralıklarında ve kısıtlı alanlarda sokağa çıkılmasına izin verilmeye başlanmıştı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'ta ilan ettiği ve 9 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü halin şartlarını gevşetmesine rağmen 23 Mayıs'a kadar uzatacağını açıklamıştı.

Kademeli normalleşme süreci

Ülkede, yarından itibaren iş hayatı ve sosyal hayatta "kademeli normalleşme" süreci başlıyor.

Hükümet, kademeli normalleşme sürecinin "4 aşamalı" olacağını açıklarken, yarın başlayacak "0 seviyesi" kapsamında ülkedeki restoran ve küçük işletmeler yarım randımanlı açılacak. Seat, Ford gibi araba üretim şirketleri de yarından itibaren kısıtlı seviyede fabrikalarını açacak.

Kovid-19 salgının en az görüldüğü Balear ve Kanarya adalarında bulunan 4 adada ise doğrudan "1. seviyeye" geçilecek. Buralarda pazar yerleri, kafeteryaların terasları ve kütüphaneler açılacak, sınırlı sayıyla açık kültürel aktivitelere izin verilecek.

Kovid-19'da aşı bulunmadan tam normalleşmeye geçilmeyeceğini, ekonomik gerekçelerle gevşetilen önlemlerin ikinci dalga salgına neden olabileceğini her seferinde vurgulayan hükümet, "yeni normalleşmeler" adını verdiği 4 aşamalı sürecin haziran sonunda tamamlanmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haberler
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haberler
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı.
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif...
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet...
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı
Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Bu görüntüden artık eser yok! Efsane hat 500T, şimdilerde zararına tur atıyor
Bu görüntüden artık eser yok! Efsane hat 500T, şimdilerde zararına tur atıyor
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Özkan Uğur Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ozan Tufan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Konya Instagram
Şu an buradasınız: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 164 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 13:10:06. #1.14#
title