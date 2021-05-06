İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 160 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 bin 960 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 160 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 bin 960 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde düne nazaran vaka ve can kayıplarında artış olsa da ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısında son 5 gündür gözlenen düşüş devam ederek 202'ye geriledi.

Ülkede Bask, Navarra, Madrid, Rioja, Aragon ve Katalonya özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen 160 artışla can kaybı 78 bin 726'ya, vaka sayısı da 3 milyon 559 bin 222'ye ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 8 bin 900 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 212'sinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 42 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında "Pandemi 10 gündür bir düşüş yaşıyor ve önümüzdeki günlerde bu daha da belirgin olabilir. Ülke genelinde Kovid-19 hastalarının hastanelerdeki doluluk oranı yüzde 7'ye kadar geriledi. Bu oran, yoğun bakım ünitelerinde yüzde 22 seviyesinde." dedi.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Hükümet, OHAL'i öngörüldüğü gibi 9 Mayıs'ta sonlandırmayı planlıyor.

Diğer yandan Kovid-19'da aşılamanın hızlandırıldığı İspanya'da günde 500 bine yakın kişiye aşı yapılırken, 18 yaşının üstündeki nüfusun yüzde 11'inin aşılama süreçlerinin tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli