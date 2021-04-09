İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
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İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 149 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 875 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

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İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 149 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 875 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre yeni vaka sayılarındaki artışın devam ettiği gözlendi.

Ülkede son 24 saatte 149 artışla toplam can kaybı 76 bin 328'e, vaka sayısı da 3 milyon 347 bin 512'ye çıktı.

İspanya genelinde her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı 182'ye yükselirken, ülkedeki 17 özerk yönetim arasından Navarra (394) ve Madrid (324) salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olmayı sürdürdü.

Bakanlık mevcut durumda 9 bin 359 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 50'sinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid, Katalonya ve Rioja özerk yönetimlerinde yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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