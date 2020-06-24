İspanya'da Kovid-19'dan son 1 haftada 10 kişi öldü
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İspanya'da Kovid-19'dan son 1 haftada 10 kişi öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 1 haftada 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya'da Kovid-19'dan son 1 haftada 10 kişi öldü
24.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:22

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 1 haftada 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 325 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 2 artırarak 28 bin 327 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 10 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yarısının Castilla y Leon özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 196 artan vaka sayısının, toplamda 247 bin 86'ya yükseldiği bilgisi verildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1543'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 367 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 40 bin 104 olduğu bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 83 olarak verildi.

Kaynak: AA

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