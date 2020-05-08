İspanya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 26 bin 299 kişi öldü
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İspanya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 26 bin 299 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 26 bin 299 kişi öldü
08.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:28

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 229 artarak toplamda 26 bin 299'a çıktı.

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 229 artarak toplamda 26 bin 299'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 213 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün biraz artarak 229 oldu.

Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 26 bin 299'a ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1410 artışla 222 bin 857'ye çıktığını açıkladı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da son 24 saatte 2 bin 637 artışla 131 bin 148'e çıktı.

Salgının en fazla görüldüğü yer olan Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 48 artışla 8 bin 552 olurken, hastanede tedavi gören yeni vaka sayısının da 145 artışla 41 bin 304'e çıktığı bildirildi.

Kademeli normalleşme takvimi Madrid'de istifa ve tartışma getirdi

Bu arada İspanya'da Kovid-19 ile mücadelede açıklanan kademeli normale geçiş sürecinde, salgının en çok görüldüğü başkent Madrid'in de 11 Mayıs'ta ikinci aşama olan "1. seviyeye" geçme kararı alması tartışmalara neden oldu.

Madrid özerk yönetim hükümeti, ekonomik sebeplerden dolayı "1. seviyeye" geçişin gerekli olduğunu savunurken, bu karara karşı çıkan Madrid Kamu Sağlığı Direktörü Yolanda Fuentes istifa etti.

Fuentes, Madrid'in mevcut şartlarda "1. seviye"ye geçmesinin en az bir hafta daha ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso da "Tıbbi bir kriter her zaman en ihtiyatlı konumda olmaktır. Konu olası ikinci dalga salgını önlemek ise o zaman sonsuza kadar evde kalmak zorundayız. Biz salgını kontrol altına aldık ve sağlık sistemimizi güçlendirdik. Ne yaptığımızı biliyoruz." diyerek aldıkları kararı savundu.

İspanya Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias ise salgının yoğun olduğu bölgelerde kademeli normalleşme takviminin daha yavaş olması gerektiğini vurgulayarak, Madrid özerk yönetimini "insan hayatıyla oynamakla" suçladı.

İspanya'da Madrid'in ardından Kovid-19'un en fazla görüldüğü Katalonya ve Castilla y Leon özerk yönetimleri ise 11 Mayıs'ta "1. seviye"ye geçme talebinde bulunmayarak, ülkedeki 17 özerk yönetim arasında ikinci aşamaya geçmeyecek bölgeler olarak öne çıktı.

İspanya'da ilk kez bir kedide koronavirüs çıktı

Öte yandan Barselona kentinde bir kediye Kovid-19 teşhisi konulurken, bunun İspanya'da ilk, dünyada da altıncı vaka olduğu bildirildi.

"Negrito" adlı 4 yaşındaki kedinin ateş, düşük kalp atışı, solunum zorluğu şikayetleriyle veterinere götürüldüğü, yapılan testler sonrasında Kovid-19 tespit edildiği ve durumunun kötüleşmesinin ardından ötanazi uygulandığı açıklandı.

Kedinin sahibinin de kısa bir süre önce Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybettiği, aynı evde virüsün bulaştığı başka insanların da olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, virüsün büyük bir olasılıkla insandan kediye geçtiğini belirterek, "Kovid-19'un bulaşma yolu doğrudan insandan insanadır. Kedilerin bu hastalığı bulaştırma kapasiteleri yok sayılacak düzeydedir. Yani, salgının yayılmasında önemli bir rol oynamazlar." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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