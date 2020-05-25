İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin toplam sayısı 26 bin 834 olarak düzeltildi
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İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin toplam sayısı 26 bin 834 olarak düzeltildi

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadar ölenlerin sayısını yaklaşık 2 bin azaltarak, toplamda 26 bin 834 olarak düzeltti.

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin toplam sayısı 26 bin 834 olarak düzeltildi
25.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:57

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadar ölenlerin sayısını yaklaşık 2 bin azaltarak, toplamda 26 bin 834 olarak düzeltti.

Bakanlık, Kovid-19 ile ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Kovid-19'da dün 28 bin 752 olarak verilen hayatını kaybedenlerin toplam sayısı bugün 1918 indirilerek 26 bin 834 olarak açıklandı.

Salgına ilişkin özerk yönetim hükümetlerinden gelen verileri doğrulatmakta sıkça sorun yaşadığı görülen Sağlık Bakanlığı, üç gün önce günlük ölü sayısını 56 olarak açıklamasına rağmen toplamı 27 bin 940'tan 28 bin 628'e çıkarmıştı.

Salgının başlamasından bu yana ölü ve vaka sayılarındaki istatistiklerde merkezi hükümetle zıt veriler yayınlayan Katalonya özerk yönetimi, düzeltmenin en fazla yapıldığı bölge olarak dikkati çekti.

Bakanlık, Kovid-19 ölümlerinde Katalonya'daki sayıyı 1126 indirerek toplamda 5 bin 575 olarak verdi. Salgının en fazla görüldüğü Madrid'de ise şimdiye kadar açıklanan toplam ölüm sayısı 291 düşürülerek, 8 bin 686 olarak düzeltildi.

Ülkedeki 17 özerk yönetiminden sadece Rioja ve Extremadura ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı olan Ceuta ve Melilla kentlerinde Kovid-19 ile ilgili geçmiş veriler aynı tutulurken, diğerlerinde değişiklikler yapıldı.

Bakanlık, Kovid-19'da son 24 saate ilişkin ilk kez ölü verisi paylaşmazken, son 7 günde 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ayrıca, 132 yeni hastayla toplam vaka sayısının 235 bin 400'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19'un yayılmasını araştıran Madrid'deki Jandarma Komutanı görevden alındı

Bu arada İçişleri Bakanı Fernando Marlaska'nın "güven kaybı" gerekçesiyle Madrid Jandarma Komutanı Albay Diego Perez de los Cobos'u görevden aldığı duyuruldu.

İspanya devlet televizyonu RTVE, Kovid-19'un ülkede bu kadar fazla yayılmasına neden olduğu iddia edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan gösterilerle ilgili bir araştırması nedeniyle de los Cobos'un görevden alındığını öne sürdü.

Olağanüstü halin 7 Haziran'a kadar devam edeceği İspanya'da, 6 yaş üstü herkesin en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Haziran sonunda tamamlanması öngörülen kademeli normalleşme süreci kapsamında bugünden itibaren ilk aşamada hiçbir yerleşim yeri kalmazken, nüfusun yüzde 53'ü ikinci, geri kalanı da üçüncü aşamada bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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