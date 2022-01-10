İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 90 bini geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 90 bini geçti

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 90 bini geçti
AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Kovid-19'da yeni vakalardaki artışın devam ettiği İspanya'da salgından dolayı ölenlerin sayısı 90 bini geçti.

Kovid-19'da yeni vakalardaki artışın devam ettiği İspanya'da salgından dolayı ölenlerin sayısı 90 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği son 3 günlük Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 202 artışla 90 bin 136 oldu.

Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarının artmaya devam ettiği İspanya'da 7 Ocak'tan bu yana 292 bin 394 yeni vaka tespit edilerek, toplam vaka sayısı da 7 milyon 457 bin 300'e çıktı.

Son 14 gün temel alınarak hesaplanan her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki vaka sayısı ortalaması ise 2 bin 989'a yükseldi.

İspanya'nın kuzeyindeki Navarra, Bask ve Aragon bölgeleri en fazla vaka sayılarının görüldüğü yerler olarak öne çıkıyor.

Ülkede mevcut durumda 2 bin 200'ü yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 496 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görüyor.

Kovid-19 hastalarının yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 24'te bulunuyor.

Salgına yakalanan ve ev karantinasında olan sağlık personeli sayısında artış olmasından dolayı hastanelerde personel sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.

Başbakan Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada, yeni vaka sayılarındaki artışın ocak ayı boyunca sürmesi ve şubatta inişe geçmesinin beklendiğini söylemişti.

Türkiye'de 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi

 İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması: İstifa mı etti, ettirildi mi?

İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması: İstifa mı etti, ettirildi mi?

 Görüntüler Türkiye'den! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar

Görüntüler Türkiye'den! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title