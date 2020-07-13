İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 406'ya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 406'ya çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 7 günde 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 406'ya çıktı
13.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:51

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 7 günde 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, cuma gününden bu yana ölü sayısını 3 artırarak toplamda 28 bin 406 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son bir haftada 7 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Castilla y Leon özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 164 artan vaka sayısının, toplamda 255 bin 953'e yükseldiği bilgisi verildi.

Yeni vakalara karşı alınan kararların hukuki boyutu tartışılıyor

Bu arada yeni vakalardaki artıştan dolayı Katalonya özerk yönetiminin Lleida kentinde ve Segria ilçesine bağlı 7 belediyede karantina kararı alıp, bölgeye giriş ve çıkışları yasaklaması hukuki tartışma yarattı.

Lleida 1. İdari Mahkemesi, Katalonya özerk yönetimi sağlık bakanlığının karantina kararı alma yetkisi olmadığı gerekçesiyle 150 binden fazla kişiyi etkileyen kısıtlamaları kaldırdı.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ise mahkemenin kararına rağmen çıkaracakları bir kararname ile karantinanın devam edeceğini savundu.

İspanya'da merkezi hükümet, 21 Haziran'da olağanüstü halin sona ermesinin ardından özel durumlar olmadıkça Kovid-19 ile mücadelede ülkedeki 17 özerk yönetimin yerel hükümetlerinin yetkili olacağını duyurmuştu.

Yeni vakalardaki artışlardan dolayı Katalonya dışında Aragon, Endülüs, Murcia ve Kantabriya özerk yönetimleri de ek önlemler aldı.

Sağlık çalışanları Madrid'de greve başladı

Diğer yandan Madrid'deki sağlık çalışanları, haftalardır yaptıkları eylemlere karşılık almadıkları gerekçesiyle sınırsız greve başladı.

Kovid-19 ile birlikte "personel eksikliği, yeni bir toplu sözleşme ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi" talepleriyle hastane önlerinde gösteri yapan sağlık çalışanları, iş bırakma eylemleri yaparak sınırsız grev kararı aldıklarını duyurdu.

İspanya'da son yıllarda sağlık sektöründe en fazla özelleştirme Katalonya, Balear ve Madrid özerk yönetimlerinde oldu.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1662'ye çıktığını açıkladı.

Yeni vaka sayılarının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 306 artışla toplam vaka sayısının 46 bin 818'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 65 olarak verildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi Sağlık
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı Dünya
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek Politika
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu
Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Halife Hafter Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Ece Erken Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Ali Palabıyık Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Çocuk Düğün Ayasofya Sivasspor
Şu an buradasınız: İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 406'ya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 19:54:34. #1.14#
title