İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 343'e çıktı
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İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 343'e çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 28 bin 343'e yükseldiğini açıkladı.

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 343'e çıktı
28.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:57

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 28 bin 343'e yükseldiğini açıkladı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili sadece haftalık ölü ve günlük vaka verilerini paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 341 olarak duyurduğu toplam ölü sayısını bugün 2 artırarak 28 bin 343 olarak güncelledi.

Son bir haftada 13 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam ölü sayısının 28 bin 343'e çıktığı açıklandı.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 118 artan vaka sayısının toplamda 248 bin 770'e yükseldiği bilgisi verildi.

Öte yandan Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso, salgının en yoğun görüldüğü yerlerden Madrid'de aylar sonra ilk kez son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Madrid özerk yönetiminde şimdiye kadar 8 bin 421 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 71 bin 881 olarak verildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1564'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 457 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 41 bin 646 olduğu bildirildi.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 66 olarak açıklandı.

Kaynak: AA

Manşet

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