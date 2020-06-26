İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 338 olarak güncellendi
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İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 338 olarak güncellendi

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 338 olarak güncellendi
26.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:22

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 330 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 8 artırarak 28 bin 338 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 11 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunun Castilla y Leon (7) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

PCR testlerine göre son 24 saatte 191 artan vaka sayısının toplamda 247 bin 905'e yükseldiği bilgisi verildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1555'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 451 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 40 bin 866 olduğu bildirildi.

Portekiz'de yeni vaka sayılarında 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük artışın olması dikkati çekti.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 633 olarak verildi.

Kaynak: AA

Manşet

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