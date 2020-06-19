İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 313 olarak güncellendi
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İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 313 olarak güncellendi

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana ülkede virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısını 28 bin 313 olarak güncelledi.

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 313 olarak güncellendi
19.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:49

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana ülkede virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısını 28 bin 313 olarak güncelledi.

Toplam ölü sayısını 7 Haziran'da 27 bin 136 olarak donduran ve 12 gündür değiştirmeyen Bakanlık, Kovid-19 verilerini revize ederek rakamı 1177 artışla 28 bin 313'e çıkardı.

Sağlık Bakanı Salvador İlla ile Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, Kovid-19'la ilgili güncellenen veriler hakkında basın toplantısı düzenledi.

Şimdiye kadar 34 yerde Kovid-19'da ikinci dalga görüldü

İlla, 11 Mayıs'tan bu yana Kovid-19 vakalarında 34 yerde ikinci dalga görüldüğünü ve mevcut durumda 9 yerde bunun aktif olduğunu bildirdi.

İlla, ikinci dalga görülen yerlerde durumun kontrol altında tutulduğunu vurguladı.

İspanya'da şimdiye kadar 3 milyondan fazla kişiye PCR testi yapıldığını aktaran İlla, "Kovid-19'un bu zamana kadar İspanyol nüfusunun yüzde 5'ine bulaştığını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

İlla, olağanüstü halin sona ereceği 21 Haziran'dan itibaren İspanya'nın tamamının kademeli normalleşme sürecini tamamlayıp, aşı bulunana kadar geçerli olacak "yeni normalliğe" geçeceğini söyledi.

İspanya'nın pazar günü Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, 1 Temmuz'da da üçüncü ülkelerden turist kabul etmeye başlayacağını hatırlatan İlla, karantina şartı olmadan ülkeye giriş yapacak turistlerin, Kovid-19'a karşı önlemler kapsamında sağlık formu doldurup, ateş kontrollerinin yapılacağını kaydetti.

İspanya çıkan ilk aşıyı hemen kullanacak

Simon da son haftalarda Kovid-19 nedeniyle ölümlerin çok az olduğunu vurguladı.

Yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısının bulunma olasılığının olduğunu dile getiren Simon, "Henüz ne tür bir aşı olacak bilmiyoruz. Bazı aşılar, virüsün yayılma hızını azaltmakta etkili olacaktır. Biz, çıkacak ilk aşıyı uygulayacağız ama daha sonra değiştirebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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