İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 628'e çıktı İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak toplamda 28 bin 628'e çıktı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak toplamda 28 bin 628'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Katalonya hariç dün ülkede 48 olarak açıklanan Kovid-19 bağlantılı günlük ölü sayısı bugün 56'ya yükseldi.

Dün 27 bin 940 olarak açıklanan Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı, daha önceki başka ölümlerin virüsle bağlantılı çıkmasıyla 688 artışla 28 bin 628 olarak güncellendi.

Yapılan testlere göre son 24 saatte yeni vaka sayısı 446 oldu ve toplam vaka sayısı 234 bin 824'e çıktı.

Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Madrid özerk yönetiminde son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 8 bin 944'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, salgını "kontrol altında tutmaya devam ettiklerini" söyledi.

"Salgının seyri oldukça olumlu, düşmeye devam ediyor." diyen Simon, günlük ölüm sayılarının son 6 gündür 100'ün altında seyretmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Kovid-19'un ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için 4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecini başlatan hükümet, 25 Mayıs'tan itibaren bazı kentlerde yeni seviyelere geçme kararı aldı.

Madrid ve Barselona kentlerinin ilk aşamadan çıkacağı yeni süreçle ülke nüfusunun yüzde 53'ünün ikinci, yüzde 47'sinin de üçüncü aşamaya geçmiş olacağı bildirildi.

Hükümet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında olağanüstü hali 7 Haziran'a kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA