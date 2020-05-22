İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 628'e çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 628'e çıktı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak toplamda 28 bin 628'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 628'e çıktı
22.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:21

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak toplamda 28 bin 628'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Katalonya hariç dün ülkede 48 olarak açıklanan Kovid-19 bağlantılı günlük ölü sayısı bugün 56'ya yükseldi.

Dün 27 bin 940 olarak açıklanan Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı, daha önceki başka ölümlerin virüsle bağlantılı çıkmasıyla 688 artışla 28 bin 628 olarak güncellendi.

Yapılan testlere göre son 24 saatte yeni vaka sayısı 446 oldu ve toplam vaka sayısı 234 bin 824'e çıktı.

Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Madrid özerk yönetiminde son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 8 bin 944'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, salgını "kontrol altında tutmaya devam ettiklerini" söyledi.

"Salgının seyri oldukça olumlu, düşmeye devam ediyor." diyen Simon, günlük ölüm sayılarının son 6 gündür 100'ün altında seyretmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Kovid-19'un ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için 4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecini başlatan hükümet, 25 Mayıs'tan itibaren bazı kentlerde yeni seviyelere geçme kararı aldı.

Madrid ve Barselona kentlerinin ilk aşamadan çıkacağı yeni süreçle ülke nüfusunun yüzde 53'ünün ikinci, yüzde 47'sinin de üçüncü aşamaya geçmiş olacağı bildirildi.

Hükümet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında olağanüstü hali 7 Haziran'a kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı Haber
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
ABD'de cani evlat, 20 kişilik görüntülü toplantı sırasında babasını öldürdü
ABD'de cani evlat, 20 kişilik görüntülü toplantı sırasında babasını öldürdü
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülçin Ergül Yılmaz Erdoğan Tuba Büyüküstün Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla İzmir Pakistan Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 628'e çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 19:24:30. #1.15#
title