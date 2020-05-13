İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bini aştı
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İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bini aştı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artarak 27 bin 104'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bini aştı
13.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:11

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artarak 27 bin 104'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 176 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün 184'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayılarında son iki gündür küçük artışlar görülse de 5 gündür 200'ün altında seyretmesi dikkati çekti.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm sayısı 2 Nisan'da 950 olarak açıklanmıştı.

Bakanlığın bugün açıkladığı son verilerin ardından virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 104'e ulaştı.

Diğer yandan, PCR testlerine göre, toplam vaka sayısı son 24 saatte 439 artarak 228 bin 691'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da yaklaşık 2 bin artışla 140 bin 823'e yükseldi.

İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'de şimdiye kadar 8 bin 720 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 64 bin 972 oldu.

Tüm kamusal alanlarda maske kullanımına zorunluluk tartışması

Bu arada Sağlık Bakanlığı Acil Durumlar ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, düzenlediği günlük basın toplantısında Kovid-19 ile ilgili yeni verileri değerlendirdi.

Simon, "Kovid-19'da ABD'nin ardından en fazla vakanın görüldüğü dört ülke de Avrupa'da. Rusya ikinci, İspanya üçüncü ve İngiltere dördüncü sırada. İngiltere'nin gelecek günlerde İspanya'yı geçmesi kuvvetle olasıdır." dedi.

İspanya'da tartışma konusu olan "sadece kapalı alanlarda değil tüm kamusal alanlarda maske kullanımına zorunluluk getirileceği" iddialarına da cevap verdi.

Simon, "Bu konu hükümetin ve uzmanların gündeminde ve çalışmalar devam ediyor. Maske kullanımı salgına karşı en etkin önlemlerden biri. Eğer tüm kamusal alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirilirse bu, siyaset, eğitim, turizm gibi birçok sektör için ayrı ayrı değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

İspanyol hükümeti OHAL'i bir ay daha uzatmak istiyor

Diğer yandan 24 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü hali (OHAL), anayasa gereği 15 günde bir olan şimdiye kadarki süreçten farklı olarak bir ay daha uzatmak isteyen sol koalisyon hükümeti, Meclisteki desteğini kaybetmeye başladı.

Muhalefetin hükümete sorularını yönelttiği Meclis Genel Oturumunda konuşan Başbakan Pedro Sanchez, salgın karşısında "İspanyolların hayatlarını, işlerini ve şirketleri kurtarmak için" siyasi partilere "birlik" çağrısında bulundu.

Sanchez, kademeli normalleşme sürecinde açıkladıkları ve ülke genelinde haziran ayı sonunda tamamlanması öngörülen dört aşama süresince OHAL'in de devam etmesi gerektiğini savundu.

OHAL'in şimdiye kadar uzatılmasına üç kez onay veren ancak Meclisteki son oylamada çekimser kalan ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ise OHAL'in bir kez daha uzatılmasına destek vermeyeceklerini açıkladı.

PP lideri Pablo Casado, Kovid-19 ile mücadeleyi "kötü yönetmekle" suçladığı hükümetten bir "B planı" istedi.

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bini aştı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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