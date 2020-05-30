İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 125'e çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 125'e çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısını düne göre 4 artırarak 27 bin 125 olarak açıkladı.

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 125'e çıktı
30.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:17

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısını düne göre 4 artırarak 27 bin 125 olarak açıkladı.

İspanya, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Kovid-19'la ilgili geçmiş verileri revize etmeyi sürdüren ve ölü sayısını haftalık veren Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 43 kişinin salgından yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 271 olduğu, toplam sayının 239 bin 228'e yükseldiği bilgisi verildi.

Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid'de 95, Katalonya'da 88 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

İspanya'da özerk yönetim hükümetlerinin açıkladığı daha yüksek vaka ve ölü sayıları, Sağlık Bakanlığının verileriyle örtüşmüyor.

Kademeli normalleşme süreci

OHAL'in 7 Haziran'a kadar devam edeceği İspanya'da 4 Mayıs'ta başlanan kademeli normalleşe süreci kapsamında 1 Haziran'dan itibaren ülke nüfusunun yüzde 70'i (32 milyon) üçüncü aşamada, Madrid, Barselona ve Lleida kentleriyle Castillay y Leon bölgesinin yarısının dahil olduğu yüzde 30'u da (15 milyon) ikinci aşamada olacak.

Dört aşamalı belirlenen ve haziran ayı sonunda tüm ülkede tamamlanması öngörülen kademeli normalleşmede son aşamaya sadece Kanarya ve Balear bölgelerindeki 4 adada geçilecek.

Ülke genelinde 6 yaş üstü herkese en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 1396'ya çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 257 yeni vaka tespit edildiği ve vakaların 231'inin başkent Lizbon ve çevresinde olduğu bildirildi.

Portekiz'de Kovid-19 vaka sayısı 32 bin 203'e ulaştı, hastalardan 19 bin 186'sı iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı Haber
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu Haber
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı? Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara 'Hafter saflarında savaşın' teklifi
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs bulaştırabilir
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs...
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Rüştü Zorlu Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akbağ Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Mehmet Aurelio
Daha Fazla Haziran Antalya Ayasofya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 125'e çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 18:20:07. #1.14#
title