İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bini geçti
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İspanya, Güncel

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bini geçti

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 551 artışla 19 bin 130'a çıktı.

16.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:44
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bini geçti

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 551 artışla 19 bin 130'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Kovid-19 salgınında dün 523 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı bugün az bir artışla 551 oldu.

Salgında ölü ve vaka sayısındaki artış hızını yavaşlatıp, kontrol altına alan İspanya'da günlük ölü sayısı 500'lerde seyrediyor.

Ülkede vaka sayısının ise düne nazaran 5 bin 183 artışla 182 bin 816'ya çıktığı bildirildi. Günlük vaka sayısında son iki gündür 5 binin üzerinde artış olması dikkati çekti.

Ayrıca Kovid-19 hastalarından taburcu edilenlerin sayısının düne göre 3 bin 944 artışla 74 bin 797'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 153 artışla 6 bin 877'ye çıktı. Kentte vaka sayısı da son 24 saatte 1168 artışla 50 bin 694 olarak açıklandı.

Cenazeleri esas alan Katalonya özerk yönetimi Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısını ikiye katladı

Madrid'in ardından İspanya'da Kovid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Katalonya özerk yönetiminde ölenlerin sayısının ise 3 bin 855'e çıktığı, bölgede toplam vaka sayısının da 37 bin 354'e ulaştığı bildirildi.

Ancak Katalonya özerk yönetim hükümeti, kendi bölgesine ait Kovid-19 ile ilgili verileri, cenaze kayıtlarını esas alarak dün akşam değiştirdi.

Katalonya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle mart ayından bu yana olası ölümlerin sayısının 7 bin 97, vaka sayısının da 55 bin 457 olarak esas alınması gerektiğini savundu.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra da İspanya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilerle örtüşmeyen söz konusu değişikliği, "şeffaflık politikası" olarak değerlendirerek İspanya'daki diğer özerk yönetimlere de cenazeleri esas alarak verilerini gözden geçirmesi çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı İlla: "Ölü ve vaka sayısındaki artış eğrisinde hiçbir şekilde aşağı yönlü sürece girmedik"

Senatodaki Sağlık Komisyonunda konuşma yapan Sağlık Bakanı Salvador İlla, "Serbest dolaşımda kısıtlama tedbirimiz devam ediyor. Ölü ve vaka sayısındaki artış eğrisinde hiçbir şekilde aşağı yönlü sürece girmedik. Ama önlemlerimizin meyvelerini alıyoruz. Bir hafta önce yüzde 7'lerde olan vaka sayısındaki artış bugün yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. Bu zaman kadar Kovid-19 teşhisi konulan hastaların yüzde 40,5'i taburcu edildi." dedi.

İlla, test sayısını artırdıklarını, günlük 45 bin test kapasitesine çıktıklarını ve şimdiye kadar toplam 930 bin test yaptıklarını söyledi.

"Yürürlükteki önlemler hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı oluyor." diyen İlla, "Kovid-19'da ölü ve vaka sayısı eğrisinde zirveyi aştık, şimdi eğriyi aşağı doğru döndürmek zorundayız. Yakın tarihimizin en büyük meydan okumasıyla karşı karşıyayız. Yeni bir normalleşme sürecine geçiş için yaşadığımız tecrübelerden ders almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şilili yazar Luis Sepulveda öldü

Öte yandan İspanya'da ikamet eden, 70 yaşındaki Şilili yazar Luis Sepulveda'nın da koronavirüsten dolayı bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

"Dünyanın sonundaki dünya", "Duygusal bir katilin günlüğü", "Patagonya ekspresi", "Mutluluğa dair bir düşünce", "Aşk romanları okuyan intihar" adlı çok sayıda öykü ve romanı bulunan Şilili yazar, İspanya'nın kuzeyinde yaşadığı Asturias bölgesinde 29 Şubat'ta Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Sepulveda gibi koronavirüse yakalanan eşi, şair Carmen Yanez ise bu hastalığı yenmeyi başarmıştı.

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bini geçti

Kaynak: AA

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