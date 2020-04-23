İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bini aştı İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 artarak 22 bin 157'ye yükseldi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 artarak 22 bin 157'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede 21 Nisan'da 430 ve 22 Nisan'da 435 olarak açıklanan ölü sayısı bugün de 440 oldu.

Salgında şimdiye kadar toplam 22 bin 157 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 635 artışla 213 bin 24'e çıktı.

Virüsün bulaştığı sağlık personeli sayısının son 24 saatte 1202 artışla toplamda 34 bin 355'e ulaşması dikkati çekti.

Kovid-19'u yenen hasta sayısı da 88 bini aştı.

Madrid, Sağlık Bakanlığından yaklaşık 6 bin fazla ölüm açıkladı

Diğer yandan İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü Madrid'de toplam 59 bin 199 vaka bulunurken, ölü sayısı 7 bin 684 olarak kayda geçti.

Cenaze kayıtlarını ve şüpheli vakaları esas alarak Sağlık Bakanlığının verilerinin çok üzerinde rakamlar açıklayan Madrid özerk yönetim hükümeti ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 14 bini geçtiğini duyurdu.

Özerk yönetimin, Bakanlığın verilerine nazaran salgının başlamasından bu yana Madrid'de yaklaşık 6 bin daha fazla ölüm olduğunu savunması tartışma yarattı.

Ayrıca Madrid Belediyesi, Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için bugün kent merkezindeki Alcala Kapısı'na yas bayrağı asarak, anma töreni düzenledi.

Madrid gibi Katalonya özerk yönetimi de Sağlık Bakanlığından daha yüksek veriler açıklıyor.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ve diğer hükümet yetkilileri ise resmi kayıtlara sadece test yapılanların girdiğini vurgulayarak, "Kovid-19'dan ölenlerin gerçek sayısının hiçbir zaman bilinmeyeceğini" ifade ediyor.

Bu arada basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Salvador İlla, "Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz ama halen zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu yüzden olağanüstü hali 15 gün daha uzattık. Bu hastalığı yendikten sonra sağlık sistemimizi yenileyeceğiz. Şu anda tamamen salgınla mücadeleye odaklanmış durumdayız." dedi.

Kovid-19 nedeniyle 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hali 9 Mayıs'a kadar uzatan hükümet, gelecek pazar gününden itibaren 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile büyüğü olması şartıyla, kısa süreliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin verdi.

Kaynak: AA