İspanya'da son 24 saatte 36 bin 435 koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 36 bin 435 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 36 bin 435 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 733 bin 729'a ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 36 bin 435 kişide daha virüs tespit edildiği, 591 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 733 bin 729'a, toplam can kaybı ise 56 bin 799'a ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı