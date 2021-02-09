İspanya'da Kovid-19'dan etkilenen restoran sahipleri eylem yaptı

Diyarbakır'da 10 bin kişilik istihdam alanı oluşturacak proje için ilk adım atıldı

Kapalı restoranlardan detaylar Protestocu grubun toplanması Tabak kırarak eylem yapan göstericiler MADRİD - İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyo-ekonomik etkilerini en ağır hisseden sektörlerin başında gösterilen restoran ve kafeteryalar, yardım taleplerini...

Kapalı restoranlardan detaylar

Protestocu grubun toplanması

Tabak kırarak eylem yapan göstericiler

MADRİD - İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyo-ekonomik etkilerini en ağır hisseden sektörlerin başında gösterilen restoran ve kafeteryalar, yardım taleplerini hükümete duyurabilmek için eylem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli