İspanya'da Kovid-19'dan etkilenen restoran sahipleri eylem yaptı
09.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:05
Kapalı restoranlardan detaylar Protestocu grubun toplanması Tabak kırarak eylem yapan göstericiler MADRİD - İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyo-ekonomik etkilerini en ağır hisseden sektörlerin başında gösterilen restoran ve kafeteryalar, yardım taleplerini...
Kapalı restoranlardan detaylar
Protestocu grubun toplanması
Tabak kırarak eylem yapan göstericiler
MADRİD - İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyo-ekonomik etkilerini en ağır hisseden sektörlerin başında gösterilen restoran ve kafeteryalar, yardım taleplerini hükümete duyurabilmek için eylem yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli