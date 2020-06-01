İspanya'da Kovid-19'dan dünden bu yana ölen olmadı
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İspanya'da Kovid-19'dan dünden bu yana ölen olmadı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsden (Kovid-19) son 24 saatte ölen olmadığını belirterek, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 127 olduğunu bildirdi.

İspanya'da Kovid-19'dan dünden bu yana ölen olmadı
01.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:49

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsden (Kovid-19) son 24 saatte ölen olmadığını belirterek, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 127 olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren bakanlık, son bir haftada 35 kişinin salgından öldüğünü duyurdu.

Bakanlık haftalık ölü sayısını dün 39 olarak açıklamıştı.

Ülkedeki 17 özerk yönetimden 8'inde son bir haftadır Kovid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 71 olduğu, toplam sayının 239 bin 638'e yükseldiği bilgisi verildi.

Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulanan İspanya'da, yeni vaka sayılarında da ciddi düşüşler görülürken, dün 96 olan sayısının bugün 71'e kadar gerilemesi dikkati çekti.

Ülkede, salgının zirve yaptığı 2 Nisan'da bir günde 950 kişinin hayatını kaybettiği ve yeni vaka sayısının 8 binden fazla olduğu açıklanmıştı.

Diğer yandan Kovid-19'un İspanya'da en yoğun görüldüğü yerler Madrid ve Katalonya özerk yönetimleri olmaya devam etti.

Son 24 saatte Madrid'de 18, Katalonya'da 16 yeni vaka tespit edildi.

Bu arada Madrid'de polisin geçen hafta sonu 270 ev partisine ve sokakta toplanıp eğlence yapan 34 gruba müdahale ettiği açıklandı.

Verilen bilgilerde, olağanüstü halin kurallarını ihlal gerekçesiyle polisin müdahale ettiği kişilere 900'er avro para cezası tebliğ edildiği bildirildi.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, normal süresi 7 Haziran'da dolacak OHAL'i 21 Haziran'a kadar, son kez uzatmak için bu hafta içinde meclisin onayını isteyecek.

Dört aşamalı olarak 4 Mayıs'ta başlatılan kademeli normalleşme sürecinde ise bugün itibariyle nüfusun yüzde 70'i üçüncü, yüzde 30'u da ikinci aşamada bulunuyor. Kanarya ve Balear adalarındaki dört küçük adada ise son aşamaya geçildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 1424'e çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 200 yeni vaka tespit edildiği ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 32 bin 700'e çıktığı bildirildi.

Başkent Lizbon ve çevresi son 24 saatte 193 yeni vaka ile salgının yoğunlaştığı bölge olurken, Portekiz genelinde Kovid-19 tespit edilen yeni hastaların yüzde 41'inin 39 yaş altında oldukları bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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