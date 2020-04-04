İspanya'da Kovid-19'dan dolayı olağanüstü hal 25 Nisan'a kadar uzatılacak
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14 Mart, İspanya, Güncel

İspanya'da Kovid-19'dan dolayı olağanüstü hal 25 Nisan'a kadar uzatılacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 14 Mart'tan bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü halin ikinci kez uzatılmasını istedi.

04.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:46
İspanya'da Kovid-19'dan dolayı olağanüstü hal 25 Nisan'a kadar uzatılacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 14 Mart'tan bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü halin ikinci kez uzatılmasını istedi.

Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık konutunda video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Sanchez, olağanüstü halin 25 Nisan gece yarısına kadar uzatılması için gelecek hafta içinde meclise gideceklerini açıkladı.

"Virüsün bulaşmasını düşürmemiz gerekiyor ve bunun için daha fazla zamana ihtiyacımız var." diyen Sanchez, şimdiye kadar uygulanan sokağa çıkma yasağının "meyvelerini almaya başladıklarını" söyledi.

Kovid-19 salgınının 25 Nisan'da sona ermeyeceğinin bilincinde olduklarını, olağanüstü halin daha uzun süreceğini belirten Sanchez, sözlerine şöyle devam etti:

"Virüsü yeneceğiz buna hiç şüphe yok. Sokağa çıkma yasağı işe yarıyor. Ancak şu açıkça bilinmelidir, olağanüstü hal 15 günde bitmeyecek, daha uzun sürecek ama farklı olacak. Yaşamımızdaki bazı şeyleri tekrardan kazanmaya başlayacağız. Anayasa gereği hükümet, olağanüstü hal talebini 15 günde bir yapabiliyor. Olağanüstü halin zamanı, gösterdiği etkiye bağlı olacak. Serbest dolaşımı ve olağanüstü hali modüle edeceğiz."

İspanya Başbakanı, Kovid-19'dan dolayı ülkede yaşanan ekonomik krize karşı da önlemler almayı sürdüreceklerini, zaruri durumlar dışında tüm iş yerlerinin kapatılması uygulamasına kademeli olarak son vermeyi planladıklarını bildirdi.

Sanchez ayrıca, Kovid-19 ile mücadeleyi hiçbir ülkenin tek başına yapamayacağını, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak mücadele yürütmesi gerektiğini vurguladı.

"AB var ise bu tip krizlere karşı koyabilmek içindir." diyen Sanchez, AB'de krize neden olan ve henüz çözümlenemeyen, Kovid-19'un ekonomik etkisine karşı ortak tahvil çıkarılması talebinden İspanya'nın asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

İspanya Başbakanı, "Hayatımızın en büyük kriziyle karşı karşıyayız. AB şu anda bir dönüm noktasındadır ama hangi yöne doğru gideceğini bilmiyoruz. İspanya asla, avrotahvil talebinden vazgeçmeyecektir çünkü bu kriz Avrupa'nın tamamını etkiliyor." şeklinde konuştu.

Diğer yandan İspanya'da Kovid-19 ile mücadelede "Tünelin ucunu görmeye başladık." diyen Sanchez, "Ölü ve vakalarla ilgili eğrinin zirve yaptığının teyit edilmesinin ardından bu eğriyi aşağı yönlü döndürme kapasitesine sahibiz. Ama çok dikkatli olmalı ve asla disiplinden ödün vermemeliyiz. Çünkü herhangi bir rahatlamada şimdikinden çok daha kötü bir duruma gelebileceğimizi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'dan dünyada en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da son verilere göre ölü sayısı 11 bin 744, toplam vaka sayısı da 124 bin 736 olarak açıklandı.

Hükümetin talep ettiği olağanüstü halin uzatılmasına meclisteki siyasi partilerin çoğunluğu destek veriyor.

Kaynak: AA

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