İspanya'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 70 bini geçti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte toplam ölüm sayısı 446 artarak 70 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde, uzun bir aradan sonra dün 200'ün altına inen günlük ölü sayısının bugün tekrar 400'ün üzerine çıktığı görüldü.

Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısının 70 bin 247'ye yükseldiği ülkede, vaka sayısı da son 24 saatte 6 bin 137 artışla 3 milyon 136 bin 321'e çıktı.

İngiltere (123 bin 296), İtalya (98 bin 288), Fransa (87 bin 246), Rusya (86 bin 896) ve Almanya'nın (70 bin 881) ardından İspanya, Avrupa'da Kovid-19'da en fazla can kaybının olduğu ülke oldu.

Kovid-19 nedeniyle 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, özerk yönetimler arasında serbest dolaşım kısıtlaması ve salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantinanın 27 Mart-4 Nisan arasındaki Paskalya Bayramı'na kadar devam etmesi öngörülüyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre de Kovid-19'dan son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti ve 979 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede salgının başlamasından bu yana Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 16 bin 430'a, vaka sayısı da 806 bin 626'ya çıktı.

Ayrıca Kovid-19 hastalarının yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı son 19 gündür düşüyor.

Portekiz'de, 16 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli