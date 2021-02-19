İspanya'da Kovid-19'dan 397 kişi hayatını kaybetti
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İspanya'da Kovid-19'dan 397 kişi hayatını kaybetti

19.02.2021 22:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:34
İspanya'da Kovid-19'dan 397 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 397 kişinin hayatını kaybettiği, 11 bin 435 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 397 kişinin hayatını kaybettiği, 11 bin 435 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, günlük can kayıpları ve yeni vaka sayıları halen yüksek seviyelerde olmasına rağmen geçen haftalara göre kıyaslama yapıldığında, son 10 gündür gözlenen düşüşün devam ettiği görüldü.

Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı dünden bugüne 397 artışla 67 bin 101'e, toplam vaka sayısı da 11 bin 435 artışla 3 milyon 133 bin 122'ye ulaştı.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı ortalaması düşüş trendini sürdürerek 3 hafta önce 890 iken, bugün itibarıyla 294'e kadar geriledi.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak başından itibaren kademeli olarak genişletilmişti.

Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı devam ederken, ekonomik kaygılardan ve mahkeme kararlarıyla bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde çalışma şartlarıyla ilgili önlemler gevşetiliyor.

Portekiz'de yıl başından bu yana en düşük can kaybı

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 bin 940 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Ülkede yıl başından bu yana Kovid-19'da en düşük günlük can kaybı tespit edilirken, salgından ölenlerin sayısı 15 bin 821'e, vaka sayısı da 794 bin 769'a çıktı.

Portekiz'de 1 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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